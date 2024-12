Arnautovic e gol olimpico di Asllani, l’Inter vince 2-0 contro l’Udinese. E vola ai quarti contro la Lazio

L’Inter vola ai quarti di finale di Coppa Italia: 2-0 all’Udinese e pass strappato per la Lazio. La prima emozione arriva al 6′ con l’arbitro Massimi decide per un fallo di rigore per l’Inter per un tocco col braccio in area di Kabasele su un tiro maldestro di Arnautovic. Ma dopo il controllo al video, l’arbitro torna sulla sua decisione e decide di non assegnare il calcio di rigore. La gara si sblocca al 30′ e a passare in vantaggio sono gli uomini di Inzaghi. Su un retropassaggio sbagliato da Ekkelenkamp si fionda sulla trequarti Taremi, che si lancia verso l’area e innesca coi tempi giusti il taglio diagonale di Arnautovic: l’austriaco sfugge al controllo di Bijol e fa partire il rasoterra, insaccando alle spalle di Sava il gol del vantaggio nerazzurro. Al 40′ la gara si sospende per qualche minuto per soccorrere un tifoso nelle primissime file dietro la porta dell’Udinese. Alla ripresa, arriva il raddoppio nerazzurro. Su corner dalla sinistra di Asllani nessuno prende la palla, che rimbalza davanti a Sava ed entra in porta. Al 79′ arriva anche l’occasione per il 3-0 nerazzurro: su intercetto di Bisseck verticalizzazione immediata per Lautaro che in verticale innesca in contropiede Taremi, ma l’iraniano apre troppo il piatto e prende il palo