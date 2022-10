Arnautovic e Ferguson lanciano il Bologna: Lecce ko 2-0. Prima gioia per Thiago Motta

Primo successo sulla panchina del Bologna per Thiago Motta, che arriva nello scontro diretto cruciale contro il Lecce.

Un 2-0 pesantissimo, che lancia i felsinei, che vincono grazie alle reti segnate nel primo tempo da Arnautovic e Ferguson.

Lecce quasi mai in partita che nella ripresa ha fatto ben poco per riaprire la gara. Il Bologna si risolleva, salendo a 10 punti, il Lecce resta a quota 8.

Foto: twitter Bologna