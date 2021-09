Arnautovic: “Con l’Inter sfida da ex? Sì ma lì mi sono solo allenato”

Sabato alle 18.00 a San Siro andrà in scena la sfida tra Bologna e Inter. Una gara che sarebbe da ex per Marko Arnautovic, attaccante dei felsinei, che era in rosa nerazzurra nel 2009-10.

L’attaccante austriaco, a Sky Sports.uk, ha parlato della gara, polemizzando sul suo passato nerazzurro.

Queste le sue parole: “Sfida da ex con l’Inter? Diciamo di sì, ma considerando il minutaggio che ho avuto, sarebbe giusto dire che lì mi sono solo allenato”.

In ogni caso, Arnautovic in bacheca vanta i trionfi di quella stagione, che ricordiamo, portò al Triplete con Mourinho. Dunque, tanto indifferente l’Inter non lo sarà per l’austriaco.

Foto: Twitter Bologna