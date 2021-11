Arnautovic: “Col Bologna sta andando bene, ma posso fare meglio. Sento dolore ogni volta che gioco”

Marko Arnautovic ha parlato dal ritiro della nazionale austriaca. L’attaccante del Bologna è intervenuto sulle sue condizioni fisiche e sull’esperienza in gialloblù: “Preferisco far commentare gli altri. Se dovessi dire qualcosa direi che sta andando bene ma potrebbe anche andare meglio. Non mi sono mai accontentato”. Poi parlando delle sue condizioni fisiche: “Sento dolore ogni volta che gioco. Non pensavo di sentire così male. Ma volevo andare all’Europeo. Soffrivo ogni minuto, in ogni partita ein ogni allenamento. Ho saltato l’ultima convocazione perché sentivo di nuovo dolore. Faccio molta terapia e molti esercizi muscolari perché la cicatrice è dolorosa, ma ora va meglio”.

Foto: Twitter Bologna