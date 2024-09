Arnautovic: “Avevo avuto l’idea di ritirarmi dalla Nazionale dopo l’Europeo. Ma ora voglio continuare a rappresentare il mio Paese”

Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter attualmente impegnato in ritiro con la Nazionale austriaca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League che vedrà la sua squadra opposta alla Slovenia.

Queste le sue parole: “Non credo che sia cambiato nulla. Siamo dello stesso umore degli ultimi mesi. È molto divertente. Ci piacciamo dentro e fuori dal campo. Non vediamo l’ora che arrivi la partita di domani. Sì, era chiaro che il ruolo dei favoriti sarebbe arrivato sulla nostra strada. Ma con i nostri avversari il girone non è facile. È un bene che siamo favoriti, ma dobbiamo dimostrarlo anche in campo”.

Alla domanda sulle emozioni dopo l’uscita dall’Europeo e sulle voci di ritiro intorno a lui, l’attaccante dice solo: “È stato un pensiero breve, ma sono ancora qui”.

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla nazionale, che ha mostrato un volto cambiato dall’arrivo di Rangnick due anni fa. “Devo elogiare l’allenatore e tutto il resto. Hanno portato una buona filosofia alla squadra. Questo si vedrà anche nei prossimi anni. Credo che stiamo migliorando sempre di più”.

