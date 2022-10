Arnautovic: “Avevamo bisogno di questa vittoria. Primo in classifica marcatori? Non mi interessa, conta la salvezza”

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Lecce.

Queste le sue parole: “E’ un giorno speciale perché abbiamo perso troppi punti in queste partite. Il pubblico aveva bisogno di questi tre punti”.

Hai segnato. Oggi il Bologna sembrava in controllo.

“Io cerco di mettere il mio meglio in campo per cercare di portare gol ma oggi è stata una performance di gruppo”.

Possiamo dire che questa è la squadra che vuole Thiago Motta?

“Dal primo giorno lo stiamo seguendo perché ha tantissimo da insegnarci. Da oggi in avanti possiamo aggregare punti in classifica”.

Primo nella classifica marcatori. Cosa rappresenta per te?

“Non rappresenta nulla per me. Quello che conta per me è la squadra”.