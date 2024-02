Arnautovic: “Alla terza occasione è entrata. Ringrazio i tifosi per il sostegno”

Marko Arnautovic, match winner di Inter-Atletico, ha parlato a Sky dopo la vittoria sugli spagnoli.

Queste le sue parole: “Mi dispiace per Marcus, non voglio mai che un giocatore si infortuni. Queste sono le mie occasioni, entro per fare la differenza. La terza è entrata dopo due fallite, felice per la gente che è venuta qui a tifare, per i ragazzi e per la mia famiglia che era presente qui”.

I tifosi ci sono stati sempre vicini: “Per quello ringrazio sempre la gente. Non è un momento facile per me, ma la terza occasione è entrata. Sono contentissimo, andiamo avanti”. Rammarico per non aver segnato il 2-0? “Abbiamo creato tante occasioni, ma abbiamo vinto e questo è importante. Ci aspetta una partita difficilissima”. Che partita ti aspetti al ritorno? “Dobbiamo pensare a giocare la nostra partita, anche a Madrid possiamo vincere”.

Foto: sito Inter