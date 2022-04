Arnautovic: “Abbiamo dimostrato personalità con il Milan e stasera. Possiamo far bene anche con la Juve”

Marko Arnautovic ha deciso con una doppietta la gara con la Sampdoria.

L’attaccante del Bologna ha parlato a Sky dopo la gara.

Queste le sue parole: “Non è solo Arnautovic ma tutta la squadra. Ho segnato i gol ma è merito della squadra giochiamo in undici. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo avuto molte occasioni. Io sono riuscito a fare due gol e potevo fare il terzo”.

Siete cresciuti in autostima: “Credo che nelle partite contro il Milan e oggi abbiamo mostrato carattere. Credo che questa partita abbiamo giocato per Sinisa e stiamo facendo il possibile anche per lui”.

Ora c’è la Juve: “Giocheremo con la Juventus , sappiamo che sono forti, ma se mostriamo carattere e personalità possiamo fermarli”.

Foto: Twitter Bologna