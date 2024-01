ARNAU MARTINEZ, TECNICA E CUORE BLAUGRANA

Le voci che circondano il possibile interesse del Barcellona per un terzino destro nella prossima stagione hanno reso il classe 2003 protagonista, e il giovane catalano ha espresso la sua felicità all’idea di indossare la maglia della sua città. Arnau Martinez è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, la famosa Masia, per poi passare nel 2018 tra le fila del Girona. Dopo 40 presenze nella Segunda Division con il Girona, durante le quali ha realizzato due reti e fornito cinque assist, Martinez ha fatto il suo debutto nella Liga molto giovane, all’età di 19 anni, contro il Valencia. Pur avendo l’ambizione di giocare per vincere con un grande club, ha sottolineato la sua disponibilità ad unirsi a qualsiasi squadra impegnata in un progetto ambizioso per conquistare trofei. Si prevede che possa presto lasciare il Girona, essendo uno dei talenti spagnoli più promettenti nel panorama calcistico iberico. Per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche, Martinez si presenta come un giocatore estremamente versatile, avendo giocato in varie occasioni come difensore centrale. Eccelle nell’eludere il pressing avversario e semplicizza la costruzione del gioco dall’area difensiva, dimostrando una tecnica di base eccezionale e una calma notevole nel gestire il pallone.

Nonostante sia prevalentemente orientato a un ruolo difensivo, partecipa attivamente al gioco collettivo, incarnando l’approccio tipicamente spagnolo. Si distingue come terzino tradizionale con un solido rendimento difensivo, mostrando un’abilità notevole nei contrasti. Martinez non si distingue per una velocità straordinaria o una forza eccezionale, ma compensa queste carenze con una tecnica di alto livello, una visione di gioco acuta e un tocco raffinato. La sua versatilità emerge nella sua capacità di difendere con istinti precisi e posizionamento accurato, mentre contribuisce alle fasi offensive con passaggi chiave e assist. Anche il suo piede debole è ben sviluppato, e in situazioni d’emergenza si è distinto anche come terzino/esterno sulla fascia opposta. Non a caso nell’ottobre del 2023 è stato inserito nella lista dei 25 finalisti per il premio di Golden Boy. La stagione disputata fin qui con il Girona fa presagire il futuro roseo del difensore, e non esclude un ritorno a casa, a Barcellona.

Foto: Instagram Arnau Martinez