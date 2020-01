Armenteros va al Crotone: nostra esclusiva in porto

Ciò che vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri oggi è ufficiale.

Samuel Armenteros è il nuovo acquisto del Crotone. Lo svedese con passaporto cubano arriva in prestito dal Benevento.

Un colpo di livello per il club calabrese per dare l’assalto alla promozione.

Foto: Armenteros Instagram personale