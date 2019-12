Armenia, scoppia la polemica sulla fascia di capitano a Mkhitaryan. La mamma: “Si vergognino”

In Armenia è scoppiato un vero e proprio caso attorno alla figura di Henrix Mkhitaryan, attaccante della Roma e della nazionale. La polemica ha coinvolto i più alti gradi della politica del calcio e, tra i tanti temi dibattuti, c’è stato anche quello di togliere la fascia di capitano al giallorosso. Tutto è nato dal consulente del Primo Ministro che, sul profilo Facebook ha mosso la necessità di dare una scossa alla squadra, cambiandone il capitano.

Le dichiarazioni hanno fatto arrabbiare la mamma del giocatore, Marina Tashchyan, che è stata anche membro ufficiale del comitato esecutivo della Federazione: “Se l’AFF (Federazione armena, ndc) è davvero l’AFF, dovrebbe vergognarsi di questa persona. Se non dovessero chiamarlo in nazionale, è una cosa che danneggerà solo loro”. A placare gli animi è accorso il presidente della Federazione, Armen Melikbekyan: “Escludo qualsiasi problema con Henrikh Mkhitaryan. È l’orgoglio del calcio armeno e un calciatore leggendario. Non gioca per il presidente della Federcalcio armena, gioca per il popolo armeno e per la sua bandiera”.