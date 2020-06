Arjen Robben, nella giornata di ieri, è stato avvistato al centro sportivo del Bayern Monaco per una seduta d’allenamento. L’ex stella olandese era agli ordini del professor Holger Broich.

L’esterno, che si è ritirato la scorsa estate, non ha comunque cambiato idea: il quotidiano tedesco “Bild” riporta che è solo un modo per tenersi in forma, ma non ha intenzione di tornare a giocare.

Foto: Bild