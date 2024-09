Argentina, squalifica di due giornate per Emiliano Martinez

Il portiere dell’Argentina, Emiliano Martinez, è stato squalificato per due giornate dalla FIFA. Le motivazioni sono legate alla finale di Copa America 2024 (vinta dall’Albiceleste, 1-0), in cui il portiere durante i concitati festeggiamenti, ha colpito un cameraman avvicinatosi per catturare il momento. Secondo il quotidiano spagnolo AS, la sanzione avrebbe anche un legame con la celebrazione avvenuta a Qatar 2022, in cui il portiere ha riprodotto l’ormai celebre gesto osceno. L’estremo difensore dell’Aston Villa, salterà le gare contro Venezuela e Bolivia.

Foto: X Martinez