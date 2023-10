Argentina, Soulé inserito nei pre-convocati del ct Scaloni

Per Matias Soulé ci sarà l’Argentina o sarà Italia? Spalletti lo corteggia ma Scaloni, il Ct campione del mondo in carica, lo ha preconvocato con la nazionale maggiore albiceleste. Nulla di certo, visto che una preconvocazione non è vincolante e che la scelta finale verrà fatta più avanti, più vicini alle partite del 17 e 22 novembre contro Uruguay e Brasile. Anche in passato Scaloni lo aveva convocato per due stage ma senza farlo esordire in nazionale maggiore.

Foto: Instagram Soule