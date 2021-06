Argentina, pareggio contro il Cile. Prima della gara inaugurata una statua per Maradona

Serata speciale per l’Argentina. Prima della sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 contro il Cile, all’esterno dell’Estadio Único Madre de Ciudades è stata inaugurata la statua dedicata a Diego Armando Maradona. L’opera in bronzo alta 5 metri, realizzata dallo scultore Carlos Benavidez, raffigura l’ex campione argentino. La gara tra Argentina e Cile è terminata 1-1: in rete Messi, su calcio di rigore nel primo tempo. Per gli ospiti è andato in gol Alexis Sanchez.

🏆#Eliminatorias La estatua de Diego Maradona recibió al plantel albiceleste en el Estadio Único Madre de Ciudades🔟🇦🇷 pic.twitter.com/Fbamlqq4xU — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 3, 2021

#SelecciónMayor La Selección @Argentina participó del homenaje realizado en las inmediaciones del estadio en donde se descubrió una estatua en homenaje a la leyenda Diego Maradona 🇦🇷 pic.twitter.com/26naKUUKne — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 3, 2021

FOTO: Twitter Argentina