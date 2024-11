Argentina, out Pezzella e Lisandro Martinez. Chiamato Medina

Dopo Nico Gonzalez, la Nazionale Argentina perde due difensori. La squadra di Scaloni si è ritrovata oggi per preparare il nuovo doppio appuntamento per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Gli impegni saranno contro il Paraguay ad Asuncion e il Perù alla Bombonera. Gli ultimi due forfait, riporta TycSports, sono di German Pezzella e Lisandro Martinez, giocatori rispettivamente in forza al River Plate e al Manchester United: finora l’unico rimpiazzo è Facundo Medina del Lens.

Foto: Instagram Lisandro Martinez