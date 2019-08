Dall’Argentina: ora Nandez al Cagliari rischia di saltare

Il centrocampista Nahitan Nandez ha già salutato i propri compagni e i sostenitori del Boca Juniors al termine dell’ultimo incontro di Copa Libertadores, ma adesso il suo passaggio al Cagliari potrebbe inaspettatamente essere a rischio. Così riferisce la redazione argentina di Fox Sports, che parla di una modifica da parte del club sardo riguardo i termini precedentemente definiti con la società di Buenos Aires. I rossoblu avrebbero infatti cambiato alcune condizioni dell’operazione, eliminando per esempio il 15% in favore degli Xeneizes sulla rivendita del giocatore. È evidente a questo punto come l’accordo raggiunto con l’Inter per il ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan, aggiunto all’acquisto già ufficiale di Rog, possa aver spinto la dirigenza del Cagliari a fare ragionamenti differenti rispetto a qualche giorno fa.

Foto Twitter Personale