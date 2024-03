Argentina, malore per Altamirano: sospesa Estudiantes-Boca

Momenti concitati e di paura nel corso della gara andata in scena ieri in Argentina notte tra Estudiantes e Boca Júniors, valida per la Copa de la Liga Profesional. Dopo soli 27 minuti di gioco dall’inizio dell’incontro, il centrocampista cileno della formazione padrona di casa Javier Altamirano ha accusato un malore ed è stramazzato a terra. La partita è stata immediatamente sospesa e il calciatore è stato prontamente soccorso dai presenti in campo. Inizialmente curato sul terreno di gioco, il giocatore biancorosso è stato immediatamente trasportato all’istituto medico platense dove è rimasto tutta la notte in osservazione mentre oggi verrà sottoposto a nuovi esami. Lo riporta la stampa argentina.

Foto: Twitter Estudiantes