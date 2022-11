Giovani Lo Celso si aggiunge alle assenze illustri al prossimo Mondiale in Qatar. Secondo quanto riportato da TyC Sports, in attesa del referto medico del Villarreal, il centrocampista ha già ricevuto la notizia che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio. Qualora non si fosse operato, avrebbe (forse) potuto giocare un eventuale quarto di finale.

Foto: Twitter Villarreal