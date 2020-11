Argentina, in arrivo Martinez Quarta

La Nazionale Argentina, attraverso un tweet, ha comunicato che il difensore della Fiorentina, Martinez Quarta, dopo i problemi con l’Asl, è in arrivo nel ritiro dell’Albiceleste per preparare le sfide in vista del Mondiale in Qatar. Dunque tampone negativo per il difensore dei viola che è così riuscito a partire per il Sudamerica.

#SelecciónMayor El defensor de @acffiorentina, Lucas Martínez Quarta, ya se encuentra viajando hacia el país para sumarse al resto del plantel albiceleste 🇦🇷 pic.twitter.com/5QofsLxsuF — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 10, 2020

Foto: twitter Argentina