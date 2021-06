Argentina, il ct Scaloni su Dybala: “Paulo è un giocatore che adoro ma abbiamo bisogno di gente pronta”

Il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato anche sull’assenza tra i convocati di Paulo Dybala. “Non c’è uno più dispiaciuto di me, Paulo è un giocatore che adoro. Però abbiamo bisogno di gente pronta, in piena forma. Ha avuto una stagione difficile, gli infortuni gli hanno impedito di giocare con continuità. È tornato troppo tardi, tra l’altro in un momento complicato per la Juve. Se avessimo avuto 26 giocatori l’avrei portato, ma di fronte a una lista così ristretta e complicata abbiamo dovuto prendere questa decisione. Ma è solo una pausa: il valore è fuori discussione, spero che recuperi presto spazio, forma e importanza e che torni con noi”.

FOTO: Twitter Federazione Argentina