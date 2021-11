Argentina, i convocati di Scaloni: tanti “italiani” presenti

Il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato le convocazioni in vista delle sfide contro Uruguay e Brasile valide per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022. Presenti tanti “italiani”, Dybala e Lautaro Martinez su tutti, ma anche Correa, Musso, Molina, Dominguez, Quarta e Nico Gonzalez. Quest’ultimo, però, è ancora in isolamento perché positivo al Covid-19. La sorpresa è la convocazione del giovane talento della Juventus U23, Soulé. Ecco la lista completa:

Portieri: Armani, Emiliano Martinez, Musso.

Difensori: Molina, Montiel, Romero, Pezzella, Otamendi, Martinez Quarta, Tagliafico, Marcos Acuna, Guido Rodriguez.

Centrocampisti: Paredes, Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, De Paul, Palacios, Lo Celso, Dominguez.

Attaccanti: Di Maria, Messi, Angel Correa, Lautaro Martinez, Dybala, Julian Alvarez, Nico Gonzalez, Joaquin Correa, Almada, Santiago Simon, Zeballos, Medina, Soulé, Gaston Avila, Gomes Gerth.