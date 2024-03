Argentina, i convocati di Scaloni per le amichevoli di marzo: sei gli “italiani”

La Nazionale argentina ha diramato la lista dei convocati di Lionel Scaloni per per le amichevoli contro El Salvador e Costa Rica a marzo. Sei gli “italiani” chiamati dal ct della Seleccion, a cominciare dalla difesa, reparto in cui torna Nehuen Perez dell’Udinese. A centrocampo, invece, ci sarà Paredes della Roma. Infine, in attacco, torna un anno dopo Valentin Carboni, mentre ci saranno i “soliti” Nico Gonzalez, Lautaro Martinez e Dybala. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Franco Armani (River), Walter Benitez (PSV), Emiliano Martinez (Aston Villa)

Difensori: German Pezzella (Real Betis), Nehuen Perez (Udinese), Nicolas Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Olympique Lione), Marcos Senesi (Bournemouth), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Valentin Barco (Brighton)

Centrocampisti: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo de Paul (Atletico Madrid), Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea), Giovani Lo Celso (Tottenham)

Attaccanti: Nico Gonzalez (Fiorentina), Alejandro Garnacho (Machester United), Facundo Buonanotte (Brighton), Valentin Carboni (Monza), Angel Di Maria (Benfica), Lionel Messi (Inter Miami), Julian Alvarez (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala (Roma).

