Argentina, i convocati di Scaloni per la Copa America

Sono 26 i giocatori convocati da Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, per prendere parte al torneo di Copa America negli Stati Uniti. Tanti i volti della Serie A: Martinez Quarta della Fiorentina che farà compagnia a Nico Gonzalez. Presente anche Leandro Paredes. In attacco presente il capitano dell’Inter e Campione d’Italia Lautaro Martinez. E la sorpresa Valentin Carboni. Di seguito lista ufficiale dei convocati per la Copa America 2024.

Portieri: E. Martinez, F. Armani, Rulli.

Difensori: Montiel, Molina, Romero, Pezzella, M. Quarta, Otamendi, Li. Martinez, Acuna, Tagliafico.

Centrocampisti: Rodriguez, Paredes, Mac Allister, De Paul, Palacios, E. Fernandez, Lo Celso.

Attaccanti: Di Maria, V. Carboni, Messi, Garnacho, Gonzalez, Lautaro Martinez, Alvarez.