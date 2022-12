Argentina, Di Maria verso l’esclusione dai titolari contro la Francia

“Ho già chiaro l’undici di domani“. Così si è aperta la conferenza stampa di Lionel Scaloni alla vigilia della finale contro la Francia. Che non dovrebbe comprendere Angel Di Maria. Come riporta Olè, Scaloni ha provato nel pomeriggio di oggi il consueto 3-5-2 senza el Fideo, con Julian Alvarez (e non Lautaro) in coppia con Messi e con Lisandro Martinez nella difesa a tre con Romero e Otamendi. Molina a destra, Acuna a sinistra e De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister a centrocampo, con Paredes fuori.

Foto: Instagram Di Maria