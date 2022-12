Argentina, Di Maria in forte dubbio per la partita di stasera

Secondo Diario olè, giornale argentino vicino alla Nazionale, l’assenza di Di Maria è quasi certa per la partita di questa sera contro l’Australia. El fideo non farà parte dell’undici di Scaloni. Correa o Gomez sono le due principali opzioni per sostituire il calciatore della Juventus.

Foto: instagram di maria