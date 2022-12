Argentina, contrattura alla coscia sinistra per Di Maria. In dubbio per l’Australia

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Angel Di Maria, che era stato sostituito nella gara di ieri contro la Polonia per un fastidio al quadricipite. Stando quanto riportato dal TyC Sports, l’ecografia a cui si è sottoposto El Fideoha evidenziato che non c’è nessuna rottura di fibre muscolari, ma si tratta di una contrattura alla coscia della gamba sinistra. L’argentino rimane, comunque, in dubbio per la gara contro l’Australia, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022.

Foto: Instagram Di Maria