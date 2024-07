Argentina-Colombia, sarà la prima volta in una finale di Copa America

Per la prima volta nella storia delle due nazionali, Argentina e Colombia si affronteranno in una finale di Copa America. Il match promette di regalare emozioni intense, con due squadre che hanno lottato duramente per raggiungere l’ultimo step prima della coppa. L’ultimo incontro tra le due nazionali è avvenuto durante le qualificazioni per il Mondiale 2022: vinse l’Argentina per 1-0, con gol decisivo di Lautaro Martinez.

Anche in semifinale della Copa America 2021, fu la nazionale ‘albiceleste’ a vincere, questa volta ai rigori. L’ultima vittoria della Colombia risale al 2019, quando si impose sull’Argentina per 2-0 durante i gironi della Copa.

Mentre sia nella semifinale di Copa America del 2004 che in quella del 1993, Messi e compagni hanno sempre vinto.

Dunque, manca sempre meno alla finalissima del torneo: l’Argentina cercherà di difendere il titolo vinto nel 2021, mentre i Cafeteros proveranno a scrivere una pagina molto importante della loro storia.

Foto: twitter Copa America