Argentina campione: festa a Napoli sotto il murale di Maradona

Non solo in Argentina è festa grande per la conquista della Coppa del Mondo, ma anche a Napoli, città di Maradona, è festa in onore dell’Albiceleste, proprio nel segno di Diego. Sotto il murale del Pibe de Oro ai Quartieri Spagnoli, migliaia di tifosi si sono radunati a festeggiare il trionfo di Messi e compagni.

Non sono mancati caroselli e fuochi d’artificio nel capoluogo campano, che proprio grazie a Maradona, si sente legato da un filo indossolubile ai colori dell’Argentina.

Foto: twitter Fifa World Cup