Arezzo: un giocatore positivo al COVID-19

Il risultato del primo ciclo di tamponi in casa Arezzo ha evidenziato una positività da Covid-19. Lo riporta la nota apparsa sul sito uffiiciale del club toscano.

“La S.S. Arezzo comunica che al primo ciclo di tamponi effettuati lunedì 24 agosto dai giocatori è stata rilevata una positività al Covid-19. Le misure precauzionali messe in atto dalla Società permetteranno comunque alla Prima Squadra di sostenere il primo allenamento stagionale, in programma mercoledì 26 agosto presso lo Stadio Comunale “Città di Arezzo”. Il calciatore è in buona salute ed è già in isolamento presso la propria abitazione”.