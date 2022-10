Arda Turan: “Ho aiutato il direttore nelle trattative per Torreira e Mertens. Il mio sogno era Alexis Sanchez”

Arda Turan in versione direttore sportivo. Il calciatore del Galatasaray, infatti, è stato parte attiva di alcune trattative estive, come spiega lui stessa ai media turchi: “Ho sempre detto alla proprietà che mi sarei reso utile se avessero avuto bisogno di me. Sono andato con il direttore Erden Timur a chiudere le trattative per Torreira e Mertens e ce l’abbiamo fatta. Volevo Alexis Sánchez, era il mio sogno più grande ma non siamo riusciti a ottenere la firma”.

Foto: twitter Turchia