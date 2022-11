ARDA GÜLER: IL BABY-FENOMENO TURCO CHE STA BATTENDO OGNI RECORD

Talento, classe e personalità sono tutte caratteristiche difficilmente trovabili in un ragazzo classe 2005, ma non per Arda Güler, il centrocampista turco sta dimostrando il suo valore e sta attirando gli occhi su di sé di molti top club europei. Nell’ultima partita del girone di Europa League, il classe 2005 si è preso le luci della ribalta, segnando un gol e un assist nel match del Fenerbache contro il Dinamo Kiev, a 17 anni e 251 giorni ha superato Jude Bellingham (che ha siglato il gol a 19 anni e 98 giorni). Come se non bastasse al momento della rete si è alzato la maglietta per dedicare il gol alla madre: “Ti voglio tanto bene”.

Nato il 25 febbraio 2005 in un piccolo paesino in Turchia, nel gennaio 2019 si è trasferisce dalle giovanili del Genclerbirligi al Fenerbahce, squadra di cui è da sempre tifoso, dimostrando fin da subito il suo valore e siglando la bellezza di 10 gol e 7 assist nell’under 19 dei gialloblù.

Il suo esordio tra i grandi arriva il 19 agosto 2021, sotto la guida tecnica di Vitor Pereira, in occasione dell’incontro dei play-off di Europa League vinto per 1-0 contro l‘HJK. Tre giorni dopo debutta anche in Süper Lig, nella vittoria per 2-0 contro l‘Antalyaspor, partita nella quale trova anche il suo primo gol con la squadra. Alto 1,76, il giovane diciassettenne è un centrocampista moderno, dotato di tecnica eccelsa e tempi di inserimento da campione che lo portano a tirare in porta più volte nei 90 minuti. Paragonato a Luka Modric per via della sua altezza e della sua capacità di mettere ordine in mezzo al campo, ha attirato l’attenzione delle migliori squadre europee che hanno mandato diversi osservatori per vederlo, ottenendo complimenti e atti di stima anche da campioni come Ozil e Arda Turan che lo hanno incoronato come talento mondiale in grado di fare la differenza anche ad alti livelli.

Foto: Instagram Fenerbache