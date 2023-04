Arbitri polacchi ubriachi litigano sull’aereo per la Grecia

Scandalo in Grecia. Come riportato da SDNA, la sfida tra AEK Atene e Aris Salonicco, valida per la quarta giornata dei playoff del massimo campionato nazionale ellenico, ha avuto un cambio della quaterna arbitrale a poche ore dal fischio d’inizio.

Il match, infatti, sarebbe dovuto essere diretto da 4 arbitri polacchi nominati, ovvero Pawel Raczkowski, Radoslav Siecka, Adam Kupcik e al VAR Krzysztof Jakubik. Ma sull’aereo che portava i fischietti in Grecia è accaduto di tutto.Gli ufficiali di gara hanno consumato una quantità notevole di alcolici, ubriacandosi, e mostrandosi aggressivi con altri passeggeri, a tal punto da scatenare anche una rissa. In aeroporto un arbitro avrebbe sputato contro un cittadino greco, con il quale aveva discusso sull’aereo. E’ intervenuta la polizia ed è comparso anche un emissario della federazione locale, che ha provato a riportare la calma. Gli arbitri invece incolpano due tifosi del Panathinaikos di aver acceso la miccia, minacciandoli e sputandoli e loro avrebbero poi reagito. Il caso è stato denunciato alla polizia stamani dal figlio delle presunte vittime dell’incidente.