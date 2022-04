Araujo vicino al rinnovo, la situazione: “Questione di giorni”

Colonna di Barcellona di Xavi, il futuro di Ronald Araujo sarà ancora colorato di blaugrana. Flavio Perchman, rappresentante per la Excellence Sports, agenzia che segue il difensore uruguaiano, ha così commentato ai microfoni della stampa, come apprendiamo da AS: “Le due parti si stanno avvicinando, sono rimasti alcuni dettagli da limare. Potrebbe essere questione di giorni. La priorità del giocatore è restare, ci siamo“.

Foto: Twitter Barcellona