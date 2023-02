Araujo: “Sarà dura, ma possiamo battere lo United anche senza Pedri e Gavi”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Ronald Araujo, difensore del Barcellona, ha così presentato la sfida di questa sera contro il Manchester United, valevole per i playoff di Europa League: “Contro il Manchester United sarà molto dura. Loro sono in forma e in casa sono fortissimi. Non avremo Pedri e Gavi, però ce la possiamo fare. L’importante è correggere gli errori dell’andata. E alle sconfitte del passato io non ci penso, c’è solo il presente, e non è male”.

Foto: Instagram Araujo