Araujo: “Gol contro il Real? È stato un momento speciale. Sto per tornare”

Intervistato da Barça One, Araujo ha ripercorso le emozioni provate dopo il gol al Real Madrid, al suo esordio nella posizione da terzino. Ha poi parlato del recupero dall’infortunio, che procede egregiamente e a grandi passi.

Il gol: “È stata una grande partita, abbiamo battuto i nostri avversari nel modo in cui abbiamo vinto. E ho segnato un gol. Era la mia prima partita da terzino destro e per fortuna è andato tutto bene. Per i difensori, tutti i gol sono speciali, ma contro il più grande rivale lo sono ancora di più”.

Sull’obbligo di vincere titoli: “Siamo il Barça e abbiamo l’obbligo di vincere titoli. È vero che è un progetto nuovo con tanti giovani, è stata una stagione di apprendimento, abbiamo imparato i momenti difficili della scorsa stagione. Ma quando il Barcellona non vince è una stagione negativa”.

Sull’infortunio: “Sto facendo grandi progressi e questo mi rende felice. Non è stato facile, ma ho imparato molto, fisicamente e mentalmente. Il recupero sta andando bene. Sono molto contento, la società è sorpresa per i tempi di recupero. Tornerò come un toro”.

Foto: Instagram Araujo