Araujo: “È un risultato triste per noi. Osimhen ha sfruttato l’unica occasione avuta”

Ai microfoni di Movistar+, il difensore del Barcellona Ronald Araujo ha parlato dopo il pareggio dei catalani contro il Napoli nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: “E’ un risultato triste per noi, perché potevamo tranquillamente andarcene da qui con una vittoria. Soprattutto la prima nostra mezzora è stata particolarmente buona. Ora però c’è la sfida in casa, in mezzo alla nostra gente”.

Sul gol di Osimhen: “Stavamo facendo un ottimo lavoro difensivo, ma Osimhen ha sfruttato l’unica occasione che ha avuto. Ci dispiace per questo gol subito, ma abbiamo dimostrato di essere un’ottima squadra. Forse ci è solo mancato il mantenere il possesso in certi frangenti della gara. Ce ne andiamo con una sensazione amara, perché credevamo davvero alla vittoria”.

Foto: Instagram Araujo