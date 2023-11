Vittoria in extremis per il Barcellona che si impone per 1-0 sul campo del Real Sociedad, avversaria dell’Inter nel girone di Champions. Al termine di una partita con poche emozioni, i blaugrana portano a casa i tre punti grazie alla rete messa a segno in pieno recupero da Araujo. Sconfitta, dunque, per i baschi che restano sesti. La squadra di Xavi vola al terzo posto momentaneo.

Foto: Instagram Araujo