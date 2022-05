Aramu: “Il pareggio sarebbe stato più giusto. Giovedì partita determinante”

Il suo gol non è bastato al Venezia per strappare un pareggio contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Mattia Aramu ai microfoni di DAZN: “Abbiamo preso due gol su palla inattiva: rivedremo in settimana ed è un peccato, perché il pareggio sarebbe stato più giusto. Non sono stati mesi facili, ma mi sono sempre impegnato cercando di portare prestazioni che regalassero risultati alla squadra. C’è stato il cambio in panchina: abbiamo cambiato modulo, ci stiamo abituando e già oggi abbiamo fatto bene. Giovedì sarà determinante: se facciamo risultato siamo ancora dentro la corsa salvezza, altrimenti sarà dura“.

Foto: Twitter Venezia