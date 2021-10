Aramu, gol e assist che rappresentano linfa vitale per il Venezia

Mattia Aramu è un giocatore imprescindibile per il Venezia, il 26enne di Cirié ha giocato ancora pochino in questa stagione di Serie A, ma quando è sceso in campo, ha lasciato quasi sempre il segno.

Per una squalifica rimediata lo scorso anno ha saltato le prime due gare contro Napoli e Udinese, in cui i suoi hanno subito 5 reti e non hanno esultato nemmeno una volta, ma è tornato contro l’Empoli e il suo assist al bacio per Henry ha dato il via alla prima vittoria dei lagunari in questo campionato. Purtroppo anche al Castellani la sua partita è durata poco a causa di un infortunio muscolare, ma è tornato in campo già nella giornata successiva. Poche settimane più tardi ecco il primo gol in carriera in Serie A contro il Torino, arrivato su rigore e da subentrato, contro la squadra in cui è cresciuto per ben sedici anni e che gli ha regalato l’esordio in massima serie. Nessuna esultanza essendo un ex e braccia in alto per scusarsi, ma la squadra di Zanetti gira decisamente meglio quando lui è in campo, presto potrà nuovamente iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori e liberare tutta la sua gioia. La salvezza del Venezia passa inevitabilmente dalle sue mani, anzi dai suoi piedi.

Foto: Instagram personale Aramu