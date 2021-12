Aramu: “Avevamo grande voglia di riscatto, è arrivato un punto incredibile”

Mattia Aramu, centrocampista del Venezia, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio (firmato dal suo gol) contro la Juventus: “Avevamo grande voglia di riscatto dopo il ko col Verona ed è arrivato un punto incredibile. Abbiamo dimostrato chi siamo. Non è stata una settimana facile per noi, quindi dovevamo riscattarci. Io ci provo sempre da fuori area, è una soluzione che io provo sempre.

Sono arrivato tardi in Serie A? Per me è stato un percorso di crescita, prima non ero così maturo e ora so come migliorare”. Foto: Instagram personale Aramu