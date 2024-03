Aquilani sul futuro: “Non mi deconcentrano queste voci. Penso solo al percorso iniziato col Pisa”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Pisa, Alberto Aquilani, ha così parlato del suo futuro:”Non mi deconcentrano queste voci. Ho la testa bene allineata. Ho cominciato un percorso qui e voglio a tutti i costi far sì che questa maratona che abbiamo iniziato finisca nel migliore dei modi. Il mio focus è sull’allenamento di oggi, sulle partite e per lavorare nella maniera giusta. Voglio far sì che finisca nel migliore dei modi”.

Foto: Instagram Pisa