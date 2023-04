Aquilani: “Sono più orgoglioso questa sera che ho perso rispetto a quando ho vinto. Medaglia che va incorniciata”

Alberto Aquilani, tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato a Sportitalia dopo la sconfitta in finale contro la Roma.

Queste le sue parole: “E’ stata una bella parttita. Sono più orgoglioso questa seran che abbiamo perso, che di quando ho vinto. Questa medaglia va incorniciata. Perché si può perdere ed è sempre difficile arrivare a giocare una finale. Ce la siamo giocata con la migliore squadra del campionato come struttura. Faccio i complimenti alla Roma ma anche noi credo che li meritiamo. Abbiamo perso, ma abbiamo anche costruito qualcosa che il club si porterà dentro. Il parapiglia finale? Ho visto un po’ di mani volare. Ho crecato di dividere i ragazzi. Sono cose che non devono succedere, soprattutto a livello giovanile. Ma non è successo niente. Complimenti alla Roma, che ha vinto meritatamente ed ai miei ragazzi che sono stati meravigliosi”.