Aquilani: “Sono carico e motivato per questa nuova avventura”

Alberto Aquilani ha pronunciato le sue prime parole da nuovo allenatore del Pisa. Ecco cosa ha detto l’ex centrocampista sui propri canali social: “Si comincia! Sono carico e motivato per questa nuova avventura. Ringrazio il Presidente e l’intera società del Pisa per questa grande opportunità. Darò tutto per ripagarla al massimo”.

Foto: Instagram Pisa