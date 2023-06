Aquilani saluta la Fiorentina: “Non dimenticherò mai questi quattro anni”. Ora il Pisa

Manca ormai solo l’ufficialità e poi Alberto Aquilani sarà il nuovo tecnico del Pisa in Serie B. Il tecnico con un messaggio sui propri canali social ha infatti salutato la Fiorentina dove negli ultimi quattro anni ha guidato la Primavera: “Dopo quattro anni è arrivato il momento di salutarsi. In queste giornate così ricche di emozioni contrastanti ho impresse nella mente immagini che saranno per sempre con me: Guero, le vittorie, le coppe, le sconfitte, gli esordi in prima squadra dei miei ragazzi, la gioia della mia famiglia, le lacrime dei giocatori, il supporto di ogni singolo elemento dello staff e l’amore del pubblico. Non dimenticherò mai tutto questo, non dimenticherà nessuno di voi. Ringrazio la società, il presidente e ogni singolo componente della Fiorentina”. Per l’ex centrocampista quella che inizierà con il Pisa sarà la sua prima avventura alla guida di una prima squadra.

Foto: Instagram Aquilani