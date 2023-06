Aquilani, parole di addio alla Fiorentina. Sirene anche dalla Serie B

Alberto Aquilani ha parlato dopo la sconfitta all’ultimo secondo nella finale scudetto Primavera. “Questi anni a Firenze mi hanno cambiato sotto tutti i punti di vista. Ho vissuto delle emozione che forse non avevo provato nemmeno da calciatore. Devo parlare con la società, non nego che questa possa essere stata la mia ultima partita sulla panchina della Primavera Viola”. Aquilani ha un paio di proposte dalla Serie B, compresa quella del Pisa che ha incontrato De Rossi, come raccontato ieri, dopo la risoluzione del contratto con la Spal. Non risultano invece summit tra il Pisa e Pippo Inzaghi, piuttosto un gradimento che risale alla scorsa estate e che può essere ancora attuale. Ieri Inzaghi (che ha ancora due anni di contratto con la Reggina e una situazione tutta da chiarire) era a Rimini per una lezione agli allenatori con Ulivieri.

Foto: Instagram personale