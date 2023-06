Aquilani: “Non nascondo che questa possa essere stata la mia ultima partita con la Fiorentina Primavera”

Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato a fine gara dopo la sconfitta con il Lecce nella finale del campionato Primavera.

Queste le sue parole: “Non ho mai pensato alla possibilità di allenare la prima squadra della Fiorentina, perché sapevo che c’era Italiano sotto contratto e nessuno mi aveva mai proposto la cosa. Il mio futuro? Ho un rapporto veramente importante con la proprietà, umano oltre che calcistico. Devo parlare con la società, non nascondo che questa possa essere stata la mia ultima partita sulla panchina della Primavera viola. So che, nel caso, lascerò qualcosa di importante a questi ragazzi che secondo me sono pronti. Questi tre anni a Firenze mi hanno cambiato tanto sotto tutti i punti di vista, ho vissuto delle emozioni che forse non avevo provato nemmeno da calciatore. Sono grato a tutti e in particolare a Valentino Angeloni, figura determinante per me”.

Foto: Instagram personale