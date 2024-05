Aquilani: “Futuro? Dopo l’Ascoli ci incontreremo con la società”

Dopo il mancato playoff, il tecnico del Pisa Alberto Aquilani ha parlato così in conferenza stampa riguardo il suo futuro: “E’ stata una stagione formativa. Dopo la partita con l’Ascoli, ci incontreremo con la società ed esporremo le nostre idee per capire se ci saranno i presupposti. Mi hanno sempre fatto lavorare in maniera tranquilla, ci confronteremo”. Inoltre, il tecnico nerazzurro spiega le motivazioni per il finale di stagione: “La motivazione è quella di giocare una partita di Serie B, una partita che vale una giornata, la possibilità di segnare un gol, un assist, migliorare una statistica. Può essere una vetrina. Non accetto il fatto di pensare che non si abbiano motivazione. E’ una domanda che nella mia testa non mi pongo nemmeno. Ci siamo allenati in maniera corretta, abbiamo preparato la partita come sempre fatto. Cercheremo di onorare al meglio il campionato e di arrivare il più alto possibile”.

Foto: Instagram Pisa