Aquilani: “In A tante pressioni, ma nella mia Fiorentina Primavera il materiale c’è”

Vincitore della Coppa Italia Primavera con la Fiorentina, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Alberto Aquilani rilasciate a Sportitalia: “Va dato tanto credito a questi ragazzi che hanno fatto qualcosa di storico. Qualcuno deve pensare a loro in grande. Il gruppo è fantastico, non siamo strutturati per vincere la Supercoppa e la coppa Italia. Ma i valori devono arrivare prima di ogni aspetto tecnico. Noi crediamo in qualcosa e loro ci credono più di me. Bisogna avere coraggio e buttarli dentro, se lo meritano. Capisco che ci siano tate pressioni in A. Ma il materiale qui c’è. Io sono in debito con questi ragazzi e auguro loro il meglio“.

Foto: Instagram Aquilani