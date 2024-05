Aquilani: “Devo capire se sono io quello giusto per il Pisa”

Intervenuto ai microfoni di Canale 50, l’allenatore del Pisa, Alberto Aquilani, ha così parlato del suo futuro: “Devo capire se sono io quello che è giusto per il Pisa, non perché debba andare da un’altra parte ma perché il Pisa merita tanto. Non voglio scappare da niente, ma essere coerente, ho un contratto ma non voglio legarmi a quello per poi magari fare il male del Pisa”.

Poi ha proseguito: “Bisogna parlare, vediamo se la società la pensa così. Ho le idee molto chiare, percepisco quello che ho sbagliato e dove posso migliorare. Dobbiamo trovare la quadra per far sì che questa squadra cresca ancora di più. Il matrimonio si fa in due, bisogna trovare il punto d’accordo. Proverò in tutti i modi a far sì che venga fatto il bene del Pisa”. Come vi avevamo raccontato, Aquilani è in pole per essere il successore di Italiano alla Fiorentina.

Foto: Instagram Pisa